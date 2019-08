Canoagem. Fernando Pimenta conquista bronze nos Mundiais da Hungria

O atleta do Benfica junta o terceiro lugar em K1 5000 ao que já havia assegurado no sábado em K1 1000

Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze no K1 5000 nos Mundiais de canoagem, na Hungria, a que junta outro terceiro lugar conseguido no sábado em K1 1000. O canoísta do Benfica, que defendia o título mundial nas duas categorias alcançado no ano passado, em Montemor-o-Novo, assegurou assim a vaga do K1 1000 para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Consegui mais uma medalha, 90 internacionais e mais de 10 em mundiais. Só posso sair contente daqui com a vaga olímpica. Há atletas que foram medalhas em europeus, mundiais e olímpicos que saíram daqui a chorar porque não conseguiram vaga e eu estive nesses cinco primeiros. Trabalhei muito para chegar aqui em boa forma e conseguir o apuramento olímpico. Consegui e agora é continuar o trabalho", afirmou à Agência Lusa, pedindo ainda "apoio" aos atletas portugueses que ainda não conseguiram vaga olímpica e que ainda terão uma derradeira oportunidade, em maio do próximo ano.

Com as duas medalhas conquistadas por Fernando Pimenta, Portugal terminou no 19.º lugar do mundial, entre 102 países participantes. Também Teresa Portela, no K1 200, e Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, no K4 500, asseguraram a vaga respetiva nos Jogos Olímpicos, enquanto Norberto Mourão, que se sagrou vice-campeão mundial em VL2 200 metros, estreará a paracanoagem portuguesa nos Jogos Paralímpicos.