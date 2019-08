Espanha. João Félix já garante pontos para o Atlético de Madrid

Foi do jovem avançado português a assistência para o único golo dos colchoneros no difícil triunfo no terreno do Leganés (0-1), que vale a liderança em La Liga (a par do Sevilha).

Ao segundo jogo oficial pelo Atlético de Madrid, João Félix foi pela primeira vez decisivo. Na difícil deslocação ao terreno do Leganés, os colchoneros não fizeram uma exibição de encher o olho, garantindo um triunfo pela margem mínima: 0-1, e com o jovem avançado português a fazer a assistência para o único golo do jogo, apontado aos 71 minutos por Vitolo.

O Atlético somou assim a segunda vitória em igual número de jornadas, encontrando-se na liderança da liga espanhola, juntamente com o Sevilha: a equipa andaluza, agora orientada por Julen Lopetegui, venceu em Granada pelo mesmo resultado e soma igualmente dois triunfos.

Já o Real Madrid deixou-se empatar a dois minutos dos 90 na receção ao Valladolid (1-1), com o golo a ser apontado por Sergi... Guardiola. No fim do encontro, tanto a equipa como o técnico Zinedine Zidane foram brindados com uma monumental assobiadela.

Juve entra a ganhar Quem chegou a marcar na abertura da Serie A foi Cristiano Ronaldo. O tento de CR7, todavia, acabaria por ser invalidado devido a um fora de jogo milimétrico (só visível com recurso ao VAR). Ainda assim, a Juventus entrou na nova época com uma vitória: 1-0 no terreno do Parma, capitaneado por Bruno Alves. O central Chiellini foi o autor do golo.

Também Mário Rui entrou a sorrir, naquele que será já um dos jogos da temporada em Itália: o Nápoles foi a Florença vencer a Fiorentina (já com os reforços Ribèry e Prince-Boateng) por 4-3! Pelo contrário, Rafael Leão viu a sua estreia pelo AC Milan manchada por uma derrota: 1-0 em casa da Udinese. André Silva, que está de saída dos rossoneri, foi suplente não utilizado.

Em Inglaterra, Liverpool e Manchester City (com Bernardo Silva no onze e João Cancelo a entrar aos 90’) seguiram a caminhada triunfal, ao contrário do Tottenham, derrotado em casa pelo Newcastle (0-1), e do Manchester United, com igual sorte na receção ao Crystal Palace (1-2). Já a armada portuguesa do Wolverhampton precisou de um penálti de Raúl Jiménez aos 90’+7’ para resgatar um ponto na receção ao Burnley (1-1).

Em França, destaque para a primeira vitória do Bordéus, orientado por Paulo Sousa: 2-0 no terreno do Dijon. Menos sorte teve Leonardo Jardim, que viu o Mónaco deixar fugir igual vantagem na receção ao Nimes: 2-2. Slimani até marcou na estreia (Adrien e Gelson Martins foram igualmente titulares), mas a expulsão de Jemerson (a terceira para os monegascos em três jornadas na Ligue 1) acabaria por deitar tudo a perder.

Realce ainda para o golo de Gonçalo Paciência, o quarto em oito partidas esta temporada, que ainda assim não foi suficiente para evitar a derrota do Eintracht Frankfurt ante o RB Leipzig (2-1).