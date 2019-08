Irão entra nas margens do G7

A chegada apanhou os restantes líderes de surpresa mas, fontes do Palácio do Eliseu garantem que foi um encontro “positivo”.

À margem da cimeira G7, o chefe da Diplomacia iraniana, Mohammad Zarif, encontrou-se com o seu homólogo francês e com o Presidente, Emmanuel Macron, para discutirem a possibilidade de suavização do conflito entre Teerão e Washington.

Zarif entrou imediatamente numa reunião de três horas e meia com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, segundo a agência de notícias Reuters. Passou meia hora com Macron. A chegada apanhou os restantes líderes de surpresa mas, fontes do Palácio do Eliseu garantem que foi um encontro foi "positivo".