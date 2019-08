ANTRAM reúne com sindicato de motoristas para discutir serviços mínimos

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vão reunir-se esta segunda-feira, ao início da tarde, para discutir os serviços mínimos para a greve dos motoristas, marcada para setembro, e apresentar as suas propostas.

Caso as duas entidades não cheguem a consenso terá de ser o Governo a estabelecer os serviços mínimos durante e greve, como aconteceu na última paralisação. No entanto, o ministro do Ambiente e da Transição Energética já declarou que existem "cada vez mais condições" para a greve marcada para as horas extraordinárias e fins de semana não acontecer.