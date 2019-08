Ryan Reynolds decide dar os parabéns a Blake Lively com as suas piores fotografias

Blake também brinca com o marido pelas redes sociais. Para lhe dar os parabéns no ano passado, a atriz publicou uma foto de Ryan Gosling, acompanhado de Reynolds - que aparece apenas com um terço da cara - e escreveu "parabéns bebé".

Ryan Reynolds e Blake Lively são um dos casais mais emblemáticos de Hollywood devido a toda a cumplicidade e discrição que os caracteriza. E o casal sempre optou por demonstrar o amor que nutria um pelo outro, através das redes sociais, de uma forma engraçada e diferente. Mais uma vez, Reynolds decidiu partilhar as fotografias em que Lively, que é considerada uma das mulheres mais bonitas do pequeno e grande ecrã, nos seus piores momentos, para lhe dar os parabéns pelo seu 32º aniversário.

Na publicação, que já reuniu milhares de gostos, Lively está sempre de olhos fechados ou com a cara desfocada. O casal é conhecido por brincar muito um com o outro pelas redes sociais e partilhar fotografias dos seus momentos mais engraçados e por vezes, um pouco vergonhosos.

Apesar da escolha de fotografias, a grande maioria dos comentários é a elogiar a beleza da protagonista da série Gossip Girl e a dizer que, apesar de tudo, Blake está sempre bonita. Muitos elogiaram a simplicidade do casal e o humor e comentaram #couplegoals na publicação – casal de sonho –.

Uma das fotografias mais comentadas do instagram de Reynolds é uma fotografia de Blake Lively, durante as gravações do filme The Rhythm Section, onde está sem maquilhagem, com o cabelo curto, roupas largas e um ar cansado. “Sem filtro” foi a descrição que o ator escolheu, mais uma vez para brincar com a mulher que está grávida do seu terceiro filho. Já no ano anterior, Reynolds optou por dar os parabéns à mulher cortando-a numa fotografia de ambos, onde aparece apenas um terço da cara de Lively e Reynolds no total a sorrir.

Blake também brinca com o marido pelas redes sociais. Para lhe dar os parabéns no ano passado, a atriz publicou uma foto de Ryan Gosling, acompanhado de Reynolds - que aparece apenas com um terço da cara - e escreveu "parabéns bebé". Também quando partilhou uma fotografia da estreia do filme de Reynolds, Deadpool 2, a atriz escreveu na fotografia de ambos "se existe algo que me deixa orgulhosa nesta noite é o penteado que fiz a mim própria".