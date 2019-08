Espanha. Piloto que seguia em avião militar morreu

O piloto que seguia no avião militar, que se despenhou no Mediterrâneo, em frente a La Manga, na região de Múrcia, esta manhã, morreu, segundo noticiou o El Mundo e o El Períodico.

Segundo declarações de várias testemunhas às autoridades, o piloto tinha conseguido saltar antes da queda, o que fez as autoridades iniciarem operações de resgate, no entanto, o Mistério da Defesa acabou por confirmar a morte do militar.

O alerta foi dado às 9h38 locais, através de centenas de chamadas de testemunhas para o 112. O avião que se despenhou é um C-101, um modelo que começou a voar em 1980 e vai deixar de voar a partir de setembro de 2021.

em atualização