Madonna anuncia novas datas em Lisboa. Rainha da pop vai dar oito concertos na capital

Depois de seis datas esgotadas, Madonna decidiu anunciar novas datas para a cidade de Lisboa, antecipando assim o inicio da digressão “Madame X” na Europa. Os bilhetes para os dias 12 e 14 de janeiro serão colocados à venda no sábado, segundo a newsletter da cantora. Os preços dos bilhetes para assistir ao concerto da rainha da pop estão entre os 75 euros e os 300 euros.

A digressão “Madame X” – nome do novo álbum de Madonna - tem fortes influências da cidade de Lisboa, onde a cantora viveu nos últimos anos. “Conheci imensos músicos maravilhosos e acabei por trabalhar com muitos deles no meu novo disco, por isso, sim, Lisboa influenciou a música e o meu trabalho. Como não influenciar? Não sei como é que eu teria passado este ano sem ter conhecido toda esta cultura”, disse a cantora numa entrevista à revista Vogue, em 2018.

Entre as quinze músicas, que compõem o último albúm de Madonna, existe uma versão de “Faz gostoso”, da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e “Medellín”, um dueto com o músico colombiano Maluma.