Hotel onde Marcelo Rebelo de Sousa dormia foi assaltado

O Hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão, foi assaltado durante a madrugada de domingo. Marcelo Rebelo de Sousa encontrava-se neste estabelecimento a dormir, enquanto os assaltantes invadiam o espaço.

O crime terá ocorrido pelas 00h40, quando um indivíduo encapuzado entrou na receção do Hotel, ameaçou os funcionários e levou 240 euros de um cofre.

A informação foi avançada por um comunicado do Movimento Zero - composto por membros da GNR e da PSP - que avança que nenhum dos hóspedes, inclusive o Presidente da República, se terá apercebido do sucedido.

Marcelo Rebelo de Sousa já não se encontra, entretanto, nesse mesmo estabelecimento.