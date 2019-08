Avião aterra de emergência no Porto

A pista foi encerrado entre as 10h27 e as 11h00 devido à situação, refere uma fonte da ANA.

Um avião da companhia britânica Jet2, que fazia a ligação Manchester-Funchal, aterrou de emergência, esta segunda-feira, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, devido à "indisposição" do piloto que teve que receber assistência médica. A pista foi encerrado entre as 10h27 e as 11h00 devido à situação, refere uma fonte da ANA.

Segundo declarações de uma fonte do INEM, o piloto de 40 anos foi transportado para o Hospital Pedro Hispano em Matosinhos "por precaução", apesar de não apresentar "sinais de gravidade", citando a Lusa.

"Recebemos um pedido para prestar assistência a um masculino, de 40 anos, que teria desmaiado. Após avaliação, o doente foi transportado para o Pedro Hispano apenas por precaução", disse a mesma fonte.

A "situação de emergência já foi ultrapassada e as operações já decorrem com normalidade", declarou a ANA às 11h15.