G7 aprova pacote de emergência de 18 milhões de euros para a Amazónia

Os países do G7 aprovaram um pacote de emergência, no valor de 20 milhões de dólares (18 milhões de euros), para ajudar os países a combater os incêndios na Amazónia. A medida foi anunciada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron e o Presidente do Chile, Sebástian Piñera, esta segunda-feira, no último dia do encontro entre as sete maiores economias do mundo, em Biarrtz, França.

Macron adiantou que a medida foi apoiada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora este não tenha comparecido na sessão de trabalho sobre o ambiente. Macron disse que a Amazónia representa os "pulmões" do planeta e que os líderes do G7 estavam também a ponderar a possibilidade de providenciar o mesmo tipo de ajuda a países africanos, que também estão a sofrer incêndios nas suas florestas.

O anúncio veio depois de uma sessão sobre o clima, oceanos e biodiversidade, que incluiu vários países que não são membros do clube exclusivo. Os satélites registaram mais de 41 mil incêndios na Amazónia desde o início do ano - mais de metade só este mês.