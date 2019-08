Querido Diário 📖 Hoje decidi colocar o telemóvel na mesinha de cabeceira , colocar o temporizador e tirar uma foto com aquele filtro bonitinho por me sentir sexy com os 4kgs que consegui ganhar nas últimas semanas . Se calhar agora as pessoas vão deixar de mandar mensagens e comentários muito preocupados com a minha magreza 🙄 Em substituição disso tenho recebido mensagens ( fofinhas é certo ) a perguntar se estou grávida 😂 . Diário é a prova de que as pessoas falam porque sim e porque não . Sem falar nas coisas que dizem sempre que posto assim uma foto mais descascada! Falem para aí que eu não estou nem aí ( claro que aproveito para bloquear todos os autores de comentários ordinários pelo caminho ) . A minha carreira foi construída em cima de trabalho e não de decotes portanto.... estou nem aí , ó eu me sentindo 😌

