Cancelada greve na Super Bock

Os trabalhadores da LETA, empresa de prestação de serviços no setor de logística da Super Bock, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos, chegaram a acordo com a entidade patronal e cancelaram a greve que estava marcada para hoje. A garantia foi dada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias da Alimentação, Bebidas e Tabaco de Portugal (Sintab).

O acordo prevê um aumento imediato de 38 euros, bem como a atualização, em janeiro de 2020, 2021 e 2022, do equivalente àquela que vier a ser aplicada no salário mínimo nacional, salvaguardando sempre um aumento mínimo de 30 euros. Ao mesmo tempo, está prevista ainda “a regularização do recurso ao trabalho em turnos rotativos, laboração contínua e horário concentrado, já praticados, garantindo aos trabalhadores um acréscimo imediato do seu rendimento líquido mensal, à volta de 170 euros”.

Com este acordo que foi alcançado foi também possível regulamentar questões relativas ao crédito de descanso compensatório por prestação de trabalho suplementar e o gozo de descanso efetivo nos feriados mais importantes”, revelou o sindicato.