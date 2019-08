Homem atacou brutalmente mãe e abusou sexualmente da mesma já morta

Lindsey Turiano, de 58 anos, foi detido na passada quarta-feira após ter recebido alta do hospital. O homem foi encontrado deitado junto do cadáver da mãe, Norma T. Woods, de 89 anos, a 14 de julho. No entanto, as circunstâncias não foram esclarecidas pelo indivíduo que contactara as autoridades para comunicar um assalto, na sua residência no estado norte-americano do Texas. Porém, a polícia local iniciou uma investigação enquanto Turiano se encontrava hospitalizado e encontrou manchas de sangue nas paredes assim como "bocados de ossos e de pele" numa faca. Segundo a delegação de San Antonio da FOX News, que teve acesso a um comunicado da polícia, "a cabeça da vítima estava destruída ao ponto de não se reconhecer a sua identidade" e podia igualmente ler-se que "a maior parte do crânio e do cérebro da mesma estavam em falta".

Assim, os agentes descobriram "bocados do crânio" e mais sangue na carpete da sala de estar da residência da progenitora e do criminoso, sendo que eram indicativos "de um cenário de crime". Em entrevista ao órgão de informação anteriormente referido, Cheryl Black, vizinha do homicida e da vítima, explicou: "Estou habituada a vê-la, a tê-la por perto. É difícil aceitar isto. Eu sabia que ele [Lindsey] tinha alguns problemas mas não sabia quais eram". A mulher acrescentou: "Não consigo imaginar alguém do meu sangue a fazer-me isto. É terrível. Ninguém merece".

Por outro lado, Turiano confessou, em interrogatório, que atacou, estrangulou a mãe e ainda abusou sexualmente da mesma. "Quando a vítima já estava morta, foi arrastada até ao quarto e violada novamente" adiantou a FOX News, sendo que o cadáver esteve deitado no chão durante alguns dias até ser descoberto pelas forças de segurança. De acordo com o San-Antonio Express News, a autópsia revelou que Woods foi esfaqueada no peito, no pescoço, na parte inferior da perna esquerda e, para além disso, tinha o maxilar fraturado e os braços com variadas feridas.

Turiano encontra-se preso preventivamente, no condado de Bexar, até à realização do julgamento.