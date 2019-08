"A Melania ama o Trudeau" escrevem utilizadores do Twitter após partilha de fotografia da cimeira G7

Alguns dos grandes líderes mundiais estão reunidos em Biarritz, na costa do sudoeste francês, para debater uma variedade de problemas. O anfitrião deste ano, na cimeira G7, dos países mais industrializados (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, ainda que a União Europeia também esteja representada), é o Presidente Emmanuel Macron e o tema primordial é o combate à desigualdade. No entanto, outras temáticas estão em cima da mesa até à próxima terça-feira como a guerra comercial entre os EUA e a China, o Brexit ou os incêndios que estão a devastar a floresta da Amazónia, no Brasil.

Contudo, ainda que a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, tenha partilhado no Twitter fotografias com a descrição "Passei uma bela tarde a conhecer a cultura basca", os utilizadores da rede social não a pouparam a críticas. A verdade é que a antiga modelo, de 49 anos, foi captada a olhar para Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, de um modo enternecido e, numa fração de segundos, pareceram estar a trocar um beijo na boca. A seu lado, encontrava-se o Presidente Donald Trump, de 73 anos, com um aspeto tudo menos feliz. Sublinhe-se que esta fotografia valeu a criação da hashtag #MelaniaLovesTrudeau (em português, a Melania ama o Trudeau) e a partilha de pensamentos dos seguidores atentos da família Trump como "Encontra alguém que olhe para ti como a Melania olha para o Trudeau".