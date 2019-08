"Quando e se o encontrar dou-lhe um abraço" diz Carolina Deslandes sobre Cláudio Ramos

"Inaugurou um blogue, que está morto, para expor a sua vida. Porque era ali que ia buscar dinheiro. Não me venham com histórias que a vida da Carolina é a música" esclareceu Cláudio Ramos.

Após fazer declarações em entrevista à rádio Mega Hits, explicando que não foi à praia durante três anos por sentir "vergonha" do corpo, a cantora Carolina Deslandes, de 28 anos, voltou a ser criticada pelo apresentador Cláudio Ramos, de 45. "Se uma pessoa quer ser conhecida pelo seu trabalho, é nele que se foca. Já disse que é mais inteligente que eu, por isso sabe que se publica uma foto em fato de banho sabe que vai ser notícia" esclareceu o também cronista social durante o programa 'Passadeira Vermelha', da SIC. Questionado acerca da solução que Deslandes devia tomar para terminar com as críticas de que é alvo, por Liliana Campos, Ramos foi assertivo: "Se fechar as redes sociais... Por exemplo, eu já a bloqueei. Não quero que ela veja as minhas coisas nem quero ver as dela, nem quero contacto com ela".

Aliás, o co-apresentador d'"O Programa da Cristina' não teve papas na língua: "Há uma pessoa que é próxima da Deslandes que diz que ela é boa miúda, mas precisa disto. Inaugurou um blogue, que está morto, para expor a sua vida. Porque era ali que ia buscar dinheiro. Não me venham com histórias que a vida da Carolina é a música" sendo que discorda de que a jovem autora de sucessos como 'A Vida Toda' ou 'Avião de Papel' seja perseguida pelos meios de comunicação social.

Mas Deslandes parece não se preocupar com a opinião de Ramos e, ao partilhar um vídeo, no Instagram, onde é possível vê-la a praticar kickboxing recebeu um comentário por parte de um seguidor: "Esse treino será muito útil para quando encontrares o Claudio Ramos!" sendo que respondeu "Quando e se o encontrar dou-lhe um abraço. Pode ser que passe alguma bondade".