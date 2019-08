Johnson & Johnson condenada a multa de 572 milhões de dólares

Numa decisão histórica, um tribunal condenou a Johnson& Johnson a multa de 572 milhões de dólares (515 milhões de euros) pela sua responsabilidade na crise de dependência de opiáceos em Oklahoma, Estados Unidos, onde os fármacos fez milhares de mortes por overdose.

Durante o julgamento de sete semanas, Oklahoma acusou a empresa de ter levado a cabo, durante anos, campanhas publicitárias que ofuscavam os efeitos e os riscos de analgésicos aditivos, promovendo os seus benefícios.

A Johnson & Johnson nega a acusação, argumentando que as suas campanhas tinham suporte científico e que os seus analgésicos tinham eram apenas uma parte dos opiáceos prescritos no Oklahoma. Segundo as autoridades norte-americanas, os opiáceos provocaram a morte de 400 mil pessoas nos Estados Unidos desde 1999.