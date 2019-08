Ed Sheeran acusado de plágio numa das músicas com maior sucesso

O cantor britânico Ed Sheeran foi acusado de plágio pelo músico Sam Chokri, de 26 anos.

Sam Chokri alega que Ed Sheeran copiou o refrão da música Oh Why , lançada em 2015, e usou-o no hit Shape of You , segundo a imprensa britânica.

O músico vai mais longe e acusa o intérprete de I don’t care (que conta com a colaboração de Justin Bieber) de plagiar outros artistas como TLC, Shaggy e Jasmine Rae.

O artista de sucesso negou qualquer crime de plágio e garante que o Shape of You é exclusivamente da sua autoria.

Nas redes sociais, os fãs não hesitam em defender Ed Sheeran, sendo que a maioria não reconhece qualquer semelhança entre os dois temas.