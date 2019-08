Helicóptero de Donald Trump estraga jardim de Isabel II. Rainha não gostou

Isabel II comentou a situação com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, que chegou no dia seguinte a Inglaterra. "Venha e veja o meu relvado, está arruinado”, disse.

Donald Trump diz ter ficado encantado com a Rainha Isabel II, no entanto, a monarca britânica sempre evitou fazer comentários políticos e nunca comentou o que pensa sobre o Presidente norte-americano.

Mas uma coisa é certa: a chegada de Trump ao Palácio de Buckingham parece não ter agradado à Rainha. Segundo o jornal The Times o helicóptero do Presidente queimou o jardim favorito da Rainha, no dia da sua visita oficial a Inglaterra.

Trump aterrou duas vezes no relvado da Rainha, danificando-o na zona de aterragem. Isabel II considera o local a "peça central das festas de jardim anuais da rainha", logo, a atitude de Trump enfureceu-a bastante.