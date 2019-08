Governo apoia mais 200 alunos-atletas em 2019/20

As Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) ficaram esta terça-feira regulamentadas em portaria no Diário da República. Está previsto um alargamento para 600 alunos atletas no ano-letivo 2019/20, mais 200 que no ano transato.

No próximo ano letivo, o Governo prevê assim acompanhar um total de 600 alunos-atletas, enquadrando 19 escolas. Serão integrados estabelecimentos de ensino de Lisboa, Leiria e Lagoa.

A legislação, publicada esta terça-feira no Diário da República, define os intervenientes no processo deste tipo de carreira, que concilia estudos e alta competição, através do "compromisso de conciliação da carreira dupla". O objetivo passa por assegurar os níveis de compromisso necessários dos atores presentes neste processo, para que exista uma correta articulação com as adequadas condições de matrícula e ou renovação.

Esta portaria abrange igualmente os interlocutores desportivos - indicados pelas respetivas federações desportivas, tal como os embaixadores UAARE e ainda os municípios. Assim, proporciona-se a todos uma participação e compromisso colaborativo, sistémico, reflexivo e em rede.

Este será o quarto ano das UAARE, que arrancaram em 2016/17, com 60 alunos em quatro escolas. Em 2017/18 alargaram para 160 alunos em 10 escolas e no último ano foram 413 alunos em 16 estabelecimentos de ensino. O objetivo passa por conciliar uma carreira dupla no ensino e no desporto.

As UAARE permitem uma articulação eficaz entre a escola, encarregados de educação, federações desportivas, municípios e agentes.