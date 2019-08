Internacional

27 de agosto 2019

Bolsonaro volta atrás e admite aceitar os 18 milhões de euros do G7. Mas coloca uma condição

Outra das coisas que o Presidente brasileiro aponta como um problema e um obstáculo para aceitar o dinheiro do G7 é a soberania do Brasil "estar em aberto" no que toca à Amazónia. O facto de a floresta tropical representar 20% do oxigénio mundial faz o assunto ser debatido internacionalmente, algo que, pelos vistos, não tem agradado a Bolsonaro.