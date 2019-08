Manuel Luís Goucha partilhou primeira fotografia de bebé Matilde depois de receber tratamento

"Olá meus queridos. Já estou no hospital e pronta para o dia Z. A enfermeira conseguiu por o cateter e já comecei os cortícoides. Tenho estado um bocado rabugenta... mas finalmente consegui dormir. Amanhã às 10h começo a fazer o novo tratamento através de intravenosa e demora cerca de 1hora e meia, se tudo correr como esperado deverei ter alta nas 24 horas a 48 horas seguintes" foi deste modo que os pais de Matilde Sande, a bebé de cinco meses que sofre de Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo I, anunciaram na página oficial da menor 'Matilde, uma bebé especial' que esta receberia a administração do medicamento mais caro do mundo - Zolgensma - para travar a patologia.

"Os papás continuam muito ansiosos e apreensivos, mas os seus corações acreditam que vai correr tudo bem. Beijinhos dos vossos corações doces da vossa Matilde" pode ler-se na publicação que data de segunda-feira à noite. Por outro lado, Manuel Luís Goucha, apresentador da TVI, não deixou de divulgar uma imagem de Matilde após receber a toma única do fármaco experimental que ainda não foi aprovado na Europa. "Matilde, quinze minutos depois de 'renascer'!" escreveu o profissional de comunicação. A equipa clínica do Hospital de Santa Maria falou em conferência de imprensa e esclareceu que a administração do medicamento "Correu muitíssimo bem" que Matilde "está em vigilância e a alta prevê-se a curto prazo".