Hezbollah prepara ataque "calculado" a Israel

Fonte da Reuters

Segundo informações obtidas pela agência de notícias britânica, o Hezbollah prepara uma resposta "calculada" ao ataque de Israel que “não leve à guerra”.

Ataque Israelita

Na madrugada de domingo, dois drones despenharam-se em Beirute, capital do Líbano, visando edifícios estratégicos do movimento islamita libanês. Os ataques não provocaram vítimas, mas enfureceram a liderança do Hezbollah.

Tensão

Em reação ao duplo ataque, o Presidente do Líbano, Michel Aoun, comparou a operação israelita como uma “declaração de guerra” e disse que isso dá ao Líbano “o direito de defender a sua soberania”.

Reação israelita

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse, esta terça-feira que o líder do Hezbollah devia “acalmar-se”.

Conflito longo

Os conflitos são constantes entre o Líbano e Israel. Em 2006, a guerra entre os dois países provocou a morte de mais de mil libaneses e de por volta de 120 israelitas.