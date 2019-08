Segurança. Megaoperação da PSP em quatro bairros no Porto

A PSP fez 26 buscas domiciliárias e nove pessoas foram detidas. Depois da demolição do Bairro do Aleixo, consumo e tráfico de droga fazem-se nos bairros mais próximos

Nove pessoas foram detidas esta terça feira, durante uma megaoperação da PSP de combate ao tráfico de droga em quatro bairros camarários da cidade do Porto. O presidente da autarquia, Rui Moreira, saudou a ação policial, depois de ainda há pouco tempo ter reclamado uma atuação firme na zona onde é visível o narcotráfico.

Aliás, Rui Moreira reiterou que a Câmara Municipal do Porto continuará a despejar quem for condenado por esse mesmo tipo de crimes se utilizar as casas sociais do município. “A Câmara do Porto congratula-se com a intervenção da PSP”, diz o executivo de Rui Moreira, acrescentando que “esta intervenção vem dar resposta aos pedidos feitos há muito junto”.

À medida que estão a ser demolidas as últimas torres do Bairro do Aleixo, o tráfico de droga tem vindo a transferir-se para os bairros vizinhos, principalmente para os mais próximos, como o bairro de Nuno Pinheiro Torres e da Pasteleira Nova. Em maio deste ano, o Bloco de Esquerda denunciou, durante uma reunião da Assembleia Municipal do Porto, que o desmantelamento do Bairro do Aleixo estava a conduzir a uma “pulverização” do consumo e tráfico de droga nos bairros mais próximos.

Tal como aconteceu nos últimos anos no Bairro do Aleixo, também nos bairros mais próximos passou a ser notório, não só o tráfico, mas também o consumo de droga - heroína e cocaína - na via pública. O consumo e tráfico de droga não só é feito em sítios recatados, como fábricas abandonadas, como também é feito às claras, com toxicodependentes a instalarem tendas de campismo, injetando-se no interior desses espaços e em áreas ajardinadas daquela zona ocidental da cidade do Porto.

Tiroteio em velório A PSP do Porto desencadeou esta megaoperação dois meses depois da divulgação de um vídeo no bairro da Pasteleira Nova, na madrugada de 19 de junho. As imagens, que se tornaram virais, davam conta de um tiroteio durante um velório, onde um homem fez seis disparos e fugiu.

Uma semana depois, Rui Moreira reconheceu a extensão do problema, ao mesmo tempo que admitia instalar câmaras de vídeo no Bairro Nuno Pinheiro Torres. Em julho, a questão voltou a ser tema, desta vez pela voz do CDS, numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Os deputados do CDS questionaram o Governo sobre o reforço de meios policiais nos bairros municipais situados na envolvente do Aleixo.

Buscas confirmam narcotráfico A ação policial contou com mais de 150 agentes nos quatro bairros. As zonas de Pasteleira, Pasteleira Nova, Pinheiro Torres e Aldoar, “são os focos de tráfico mais importantes de que tínhamos conhecimento”, revelou Rui Mendes, chefe da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

A operação, que foi o culminar de vários meses de investigação, desenrolou-se desde as sete horas da manhã de terça-feira. A operação “permitiu apreender uma quantidade muito substancial de estupefaciente, nomeadamente heroína, cocaína, liamba e haxixe”, avançou Rui Mendes.

Durante as 26 buscas domiciliárias realizadas durante esta terça-feira, a PSP apreendeu dez mil euros em dinheiro, uma arma de fogo, quatro armas tipo ‘airsoft’ e diversas armas brancas.

O Bairro Nuno Pinheiro Torres, construído em 1970 e requalificado em 2010, é constituído por 428 fogos, distribuídos por onze blocos. Já o da Pasteleira Nova foi construído em 2001 e conta com 350 fogos, sendo que ao todo, nestes dois bairros camarários, vivem agora mais de duas mil pessoas.