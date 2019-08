Governo garante que emitiu vouchers

Os livreiros dizem estar com dificuldades financeiras por ainda não terem recebido o reembolso do Ministério da Educação.

Pagamento

A pouco mais de duas semanas do arranque do ano letivo, na semana passada algumas livrarias alertaram que estavam a recusar vouchers para a entrega de manuais escolares, que a partir de setembro vão passar a ser atribuídos gratuitamente a todos os alunos do 1.º ao 12.º ano. Isto porque os livreiros dizem estar com dificuldades financeiras por ainda não terem recebido o reembolso do Ministério da Educação.

Vouchers emitidos

Ontem, o Ministério da Educação garantiu que já foi processado o reembolso da “quase totalidade” dos vouchers, frisando que “os casos pontuais ainda por resolver” estão relacionados por questões de erros na plataforma MEGA que terão de ser resolvidos “através do contacto direto com as escolas”, explicou em comunicado a tutela. Até à data, apenas cerca de metade dos vouchers já foram usados pelas famílias, mas o Ministério da Educação garante que, no geral, o processo está “a decorrer dentro da normalidade”.

Oito milhões

Em causa estão oito milhões de vouchers (cada livro corresponde a um voucher), que serão distribuídos entre os 1,2 milhões de alunos da escola pública. A medida tem um custo previsto de cerca de 145 milhões de euros.