Comissário suspeito de ameaçar mulher e filho

Um comissário da PSP de Braga é suspeito de ter ameaçado a mulher e o filho com uma pistola de calibre de guerra, num quadro de alegadas situações de violência doméstica, incluindo supostamente até coação física, dentro da residência familiar, na cidade de Braga.



O comissário Alpoim Miranda, que chefia o Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital da PSP de Braga, entregou já ontem, terça-feira, aos seus superiores hierárquicos, ambas as armas de fogo que tinha consigo, uma de serviço e a outra particular, estando a aguardar decisão de âmbito disciplinar, na sequência da participação policial desse caso.



A situação ocorreu já durante esta segunda-feira, em Braga, tendo sido chamada a própria Polícia de Segurança Pública, através de uma patrulha, que registou a ocorrência, dando conhecimento ao Ministério Público, para eventual procedimento criminal, não constando este caso do relato diário de ocorrências que é comunicado à Imprensa pela PSP de Braga.



Arlindo Jorge Alpoim Miranda, que prestou serviço no Comando Metropolitano da PSP do Porto, chefiou a Esquadra de Ponte de Lima (Comando da PSP de Viana do Castelo), antes de ingressar no Comando Distrital da PSP de Braga, onde chefiou já a Esquadra de Trânsito, não tendo sido possível contactá-lo, uma vez que não se encontra ao longo desta manhã disponível, desconhecendo-se se ainda continua ao serviço ou se está já suspenso.