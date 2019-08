O sujeito sofreu ferimentos graves, segundo a equipa médica que o socorreu no local.

Um homem de 47 anos foi ontem esfaqueado em Turiz, Vila Verde, no distrito de Braga. O sujeito sofreu ferimentos graves, segundo a equipa médica que o socorreu no local.

De acordo com a imprensa local, na origem do ataque estarão motivos passionais, visto que o agressor será o ex-namorado da atual companheira do homem agredido. O caso está agora sob a alçada da Polícia Judiciária.