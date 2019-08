O senador democrata, Chris Murphy, disse esta terça-feira que a Rússia negou-lhe o visto de entrada no território.

A razão terá sido a divergência do G7 em relação à reentrada da Rússia no grupo das economias mais ricas do mundo, embora o Presidente dos EUA se tenha mostrado a favor da reintegração de Moscovo. Não é a primeira vez que a Rússia nega a entrada a membros do Congresso.