Rapper inglês baleado durante assalto no Algarve

O rapper inglês Mist foi atingido a tiro, terça-feira à noite, durante um assalto a uma residência em Almancil no Algarve.

Inicialmente foi avançada a informação de que o assalto teria ocorrido numa residência dentro da Quinta do Lago, no entanto, um porta-voz do resort esclareceu que o crime foi registado em Almancil .

O jovem britânico terá sido baleado na perna por um grupo de assaltantes irlandeses que levaram dinheiro, ouro, documentos, passaporte e telemóvel do músico, segundo o The Mirror.

Mist foi transportado para o hospital de Faro por amigos, sendo que não se sabe ainda qual o seu estado de saúde.

O alerta foi dado cerca das 22h00 e no local estiveram a PSP, GNR e PJ.

[notícia corrigida: local do assalto foi retificado]