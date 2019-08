Autocarro despista-se em Setúbal e colide com seis viaturas

Às 10:00 estavam no local 18 operacionais, com o apoio de oito viaturas.

Um autocarro despistou-se esta manhã, em Setúbal, na Avenida São Francisco Xavier e colidou com outras seis viaturas ligeiras. Segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o acidente não causou feridos.

O alerta foi dado às 09:24. Às 10:00 estavam no local 18 operacionais, com o apoio de oito viaturas, no entanto, como não foram registados feridos, só se encontram ainda no local os bombeiros de Setúbal, de acordo com a mesma fonte.