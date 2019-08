Levantada proibição de banhos na praia do Alemão no Algarve

A praia do alemão, em Portimão, estava interdita a banhos desde terça-feira, depois de análises terem detetado a presença de bactéria E.Coli na água, que pode causar infeções gastrointestinais.

Esta quarta-feira, na sequência de novos testes, realizados numa amostra recolhida ontem, foi levantada a proibição, tendo sido considerada segura a entrada no mar.

Assim, esta manhã foi hasteada a bandeira verde, naquela praia do barlavento algarvio.

A proibição, agora levantada, foi a segunda decretada em praias algarvias no espaço de duas semanas, depois de no dia 13 terem sido proibidos os banhos na praia da ilha de Faro pelo mesmo motivo.



A situação está a ser monitorizada em permanência pela Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, organismo integrado na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.