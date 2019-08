Eleven de Stranger Things marca presença na Comic Con Portugal

A atriz Millie Bobby Brown, protagonista da série Stranger Things, é uma das convidadas da edição deste ano da Comic Con Portugal, que decorrerá entre 12 e 15 de setembro em Oeiras, anunciou esta quarta-feira a organização do evento.

A atriz britânica, de 15 anos, estará no Passeio Marítimo de Algés no dia 15 de setembro "para partilhar a sua experiência no mundo da Televisão e Cinema num painel de Q&A [perguntas de respostas] e tirar fotografias e dar autógrafos aos fãs", lê-se no comunicado divulgado hoje.

Sublinhe-se que a Eleven de Stranger Things teve a sua estreia como atriz em 2013, na série de televisão Era uma vez no país das Maravilhas, tendo depois disso tido pequenas participações em séries como NCIS: Investigação Criminal, Anatomia de Grey e Uma Família Muito Moderna.

Em 2018, a revista Time elegeu-a como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, tornando-se, na altura tinha 14 anos, na pessoa mais jovem de sempre a chegar à lista da revista norte-americana.