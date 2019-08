Jurado do Masterchef australiano ‘prova’ Algarve antes de apresentar livro em Lisboa

Matt Preston deliciado com a gastronomia no Algarve

O jurado do Masterchef Austrália Matt Preston vai apresentar o seu novo livro de receitas em Lisboa no dia 3 de setembro, mas antes resolveu tirar uns dias de descanso no Algarve.

O australiano está instalado numa casa de campo na zona rural de Tavira e tem visitado vários locais na região do Algarve, aproveitando sempre para ‘analisar’ os pratos da região, segundo as fotografias que vai publicando no seu Instagram.

As imagens denunciam uma preferência para os pratos de peixe e marisco, sem faltar um copinho de aguardente de figo.

O jurado do programa de sucesso, que assim como os restantes colegas do júri vai abandonar o formato, deixou ainda um convite aos portugueses. ”Estarei em Lisboa no dia 3 de setembro. Venha conversar comigo à livraria LeYa na Buchholz, às 18h30”, escreveu em português.