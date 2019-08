Praia de São Martinho do Porto interdita a banhos. Caravelas-portuguesas já fizeram uma vítima

A vítima que esteve em contacto com caravelas-portuguesas foi transportada para o Hospital das Caldas da Rainha “com queimaduras com alguma dimensão”.

A praia de São Martinho do Porto e a praia de Salir, no concelho de Alcobaça, estão interditadas a banhos por tempo indeterminado. Em causa está a presença de caravelas-portuguesas que já causaram queimaduras a um homem, segundo declarações da Capitania do Porto da Nazaré.

“Hoje registaram-se vários avistamentos de caravelas-portuguesas que levaram a que fosse hasteada a bandeira vermelha e interditados os banhos na praia de S. Martinho e na praia de Salir do Porto”, declarou Paulo Jorge Agostinho, comandante da Capitania do Porto da Nazaré à agência Lusa.

A vítima que esteve em contacto com caravelas-portuguesas foi transportada para o Hospital das Caldas da Rainha “com queimaduras com alguma dimensão”, segundo a mesma fonte. A bandeira apenas passará a verde quando as caravelas-portuguesas deixarem de estar presentes naquela praia.

Esta espécie tem vindo a aparecer em várias praias da área da Capitania do Porto da Nazaré, como nas praias de São Pedro de Moel e Paredes da Vitória.