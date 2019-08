Só na família monogâmica a herança é possível: porque se sabe a quem os filhos pertencem. E a sua criação ganha outra qualidade e estabilidade: as crianças crescem entre um pai e uma mãe, dentro da sua propriedade. Não andam em bolandas, daqui para ali, no meio de bandos sem eira nem beira.

Ouvi por estes dias uma comovente entrevista de Amália Rodrigues. Em que a fadista pedia desculpa a Deus por, tendo-lhe este dado tudo, nunca ter conseguido ser feliz. Note-se que Amália não culpava Deus pela sua infelicidade. Pelo contrário – culpava-se a ela. Por não lhe faltar nada e apesar disso não ser capaz de ultrapassar a angústia que a consumia.

Esta pungente confissão torna mais compreensíveis as letras de algumas das suas canções. Canções que interpretou, que foram grandes sucessos, mas cujas letras também escreveu e que ressumam essa tristeza. São disso exemplo a ‘Estranha Forma de Vida’ ou ‘Ai, Esta Pena de Mim’.

A primeira reza assim:

Foi por vontade de Deus

Que eu vivo nesta ansiedade

Que todos os ais são meus

Que é toda minha a saudade.

Foi por vontade de Deus

Que estranha forma de vida

Tem este meu coração

Vives perdido entre a gente

Teimosamente sangrando

Coração independente.

E a segunda:

Ai, esta angústia sem fim

Ai, este meu coração

Ai, esta pena de mim

Ai, a minha solidão

Ai, esta grande ansiedade

Ai, este não ter sossego

Ai, tudo que não entendo

Ai, o que entendo e não quero.

A tristeza de Amália Rodrigues não é caso único entre gente do espetáculo, pelo contrário.

Quantas estrelas idolatradas por muitos, invejadas por milhões, são infelizes? Quantos cançonetistas, atores, etc., têm o público a seus pés e vivem numa profunda tristeza?

Direi mesmo que, no mundo do espetáculo, do show business, da televisão, a dificuldade é mesmo ser feliz. Porquê? Porque a felicidade não se conquista com a fama nem se compra com dinheiro. Essas pessoas parecem ter tudo mas falta-lhes o essencial. E qual é o essencial? O essencial, para muita gente, é ter uma família ‘normal’. Porque uma família não representa apenas o conforto do lar, os pais, filhos e netos – significa também a primeira forma de integração do indivíduo na sociedade.

Sem ela, isolado, o indivíduo fica só perante a sociedade. E isso gera um sentimento de insegurança, de fraqueza, muitas vezes de angústia – para lá da inevitável solidão.

É curioso constatar que os tiranos tiveram com frequência infâncias traumáticas. Perante condições adversas na infância, as pessoas ou se apagam ou querem desforrar-se e dominar os outros, tiranizá-los.

Dito isto, torna-se fácil perceber que a desagregação da família a que estamos a assistir terá terríveis consequências no futuro – sendo mais um sinal da decadência civilizacional.

Note-se que a ideia de família, como a concebemos, deu muito trabalho a criar e a consolidar. Milénios. Os povos nómadas andavam a vaguear de terra em terra e a promiscuidade era enorme. Só quando os povos se tornam sedentários é que começa a construir-se o conceito atual de família. A família que cria os filhos. A família que cuida da terra e a amanha. A família que transmite a propriedade de pais para filhos. A família onde há organização das tarefas e cada um desempenha o seu papel.

Só na família monogâmica a herança é possível: porque se sabe a quem os filhos pertencem. E a sua criação ganha outra qualidade e estabilidade: as crianças crescem entre um pai e uma mãe, dentro da sua propriedade. Não andam em bolandas, daqui para ali, no meio de bandos sem eira nem beira.

É sobre esta estabilidade familiar que se constroem as sociedades modernas. E é sobre as suas ruínas que se dará o desmoronamento da civilização ocidental.

De facto, a desagregação das famílias que hoje observamos já está a ter consequências desastrosas – e cada vez será pior. As crianças deixam de ter estabilidade. As heranças complicam-se. As economias domésticas e a divisão das tarefas também. A solidão aumenta. As pessoas envelhecem sozinhas e sem apoio. Os crimes chamados passionais crescem assustadoramente. É todo um mundo que cai.

A conquista civilizacional que a família representou entrou em crise. Começou lá fora e chegou cá. Amália Rodrigues, pela forma como se impôs, pelo mito que representou, nunca conseguiu ter uma família ‘normal’. Diz-se que teve paixões, casou com um brasileiro ao qual nunca deu muita importância, mas nunca teve um contexto familiar.

Era uma mulher perante o mundo, isolada, vivendo a sua enorme solidão. Os outros celebravam-lhe o talento – mas de dentro dela nunca veio a felicidade.

Ai, esta grande ansiedade

Ai, este meu coração

Ai, este não ter sossego

Ai, a minha solidão.