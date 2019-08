O calcanhar de Aquiles de Tiger Woods é um joelho

Tiger Woods revelou, através da sua conta oficial de Twitter, ter realizado uma cirugia ao joelho na semana passada e que vai estar ausente dos campos de golfe nos próximos tempos. A lenda do golfe mundial diz ter realizado a operação para reparar danos na cartilagem do joelho esquerdo.

"Estou a andar e espero retomar os treinos nas próximas semanas", disse através do comunicado oficial. Woods espera estar de volta definitivamente em outubro."Eu espero viajar e jogar no Japão, em outubro", onde ocorre a PGA Tour, um dos eventos mais importantes no mundo do golfe.

Esta não é a primeira vez que o desportista é submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo. Nos últimos anos, Woods realizou quatro cirugias no mesmo local. O cirugião que operou Woods, Vern Cooley, disse considerar que Woods vai "recuperar totalmente" e garante que a equipa médica fez tudo "o que era necessário", não tendo sido registados problemas adicionais.