John Travolta confunde drag queen com Taylor Swift nos Video Music Awards

John Travolta parece ter azar durante as cerimónias de entrega de prémios. O ator apresentou uma categoria nos Video Music Awards, na passada segunda-feira, ao lado de Queen Latifah e aproveitou o momento para gozar consigo mesmo e falar de um antigo 'fail'.

Mostrando que o passado não foi esquecido, o ator pediu a Latifah, entre risos, para dizer o nome da vencedora. “Não deveria ser eu a apresentar isto, vou pronunciar mal e fazer porcaria” disse em palco. Recorde-se que, em 2014, Travolta pronunciou mal o nome da cantora e atriz Idina Menzela na cerimónia dos Óscares. Ao anunciar a vencedora, o ator chamou Adele Dazeem.

No entanto, mais uma vez, Travolta voltou a protagonizar um momento constragedor numa entrega de prémios. Depois de Latifah anunciar Taylor Swift como vencedora da categoria 'Vídeo do Ano' e várias artistas subirem ao palco, Travolta tentou entregar o prémio à drag queen Jade Jolie, confundindo-a com Taylor Swift, a verdadeira vencedora.

John Travolta mistook Jade Jolie for Taylor Swift when handing over the award for ‘Video of the Year.’ 😂 pic.twitter.com/z8MsJtcp1V