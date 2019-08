Vulcão Stromboli entra em erupção

O vulcão Stromboli, em Itália, voltou a entrar em erupção esta quarta-feira. A população que se encontra perto do local tem partilhado várias fotografias e vídeos do céu em Sicília, que mostram uma enorme nuvem de fumo. A lava do vulcão já originou vários incêndios em zonas de vegetação da ilha e as cinzas já chegaram ao mar.

Uma enorme explosão foi ouvida por volta do 12h - hora local - e os bombeiros estão a combater as chamas e a tentar impedir cenários mais graves. Segundo as testemunhas, esta erupção parece mais grave que a de julho e os turistas mostram-se assustados. A explosão também foi sentido na ilha vizinha, Salina.

Até ao momento, não existem feridos registados nem infraestruturas destruídas. Mas, apesar de a situação estar alegadamente sob controlo, o governador da ilha já declarou que a entrada a turistas não é permitida. "Estamos a monotorizar a situação. Ainda é muito cedo para dizer o que é, ainda está em andamento", explicou Maurizio Ripepe, da Universidade de Florença, que vigia as bocas do vulcão.