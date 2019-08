Cristiano Ronaldo muda testamento para incluir Georgina Rodríguez

No caso de morte prematura é a Dolores Aveiro que cabe a gestão do património

O jogador ter-se-á reunido com os seus advogados, em Lisboa, para fazer alterações ao seu testamento, segundo o ABC.

A publicação espanhola adianta que as modificações no documento dizem respeito a Georgina Rodríguez, a namorada de Cristiano Ronaldo passará a estar incluída na lista de herdeiros do jogador.

Por outro lado, no caso de uma morte prematura de Ronaldo seria a sua mãe, Dolores Aveiro, quem ficaria responsável pelo seu património, avaliado em 300 milhões de euros.