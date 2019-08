Iniciativa Liberal faz nova sátira com Costa. Desta vez em vídeo

O partido Iniciativa Liberal parece empenhado em fazer uma campanha repleta de trocadilhos e humor, à custa do que considera serem falhas das outras forças partidárias, em especial do PS e do PSD, onde conta ir ‘roubar’ votos nas legislativas.

Depois de ter colocado cartazes que faziam um jogo de palavras com o lema ‘cumprimos’ do Governo Socialista, que trocaram para a expressão ‘com primos’, e de acusarem o PSD de não saber sequer fazer oposição, o Iniciativa Liberal volta a fazer tiro ao alvo com o primeiro-ministro.

O novo vídeo do partido presidido por Carlos Guimarães Pinto simula um concurso televisivo que tem António Costa como um concorrente que “nada sabe”.

Sublinhe-se que o Iniciativa Liberal não só aposta no conteúdo dos cartazes como na sua própria localização, que é escolhida a dedo. Os outdoors do partido são colocados no espaço imediatamente ao lado da mensagem adversária que está a ser rebatida.

Este novo vídeo também não foi exceção ao sentido de oportunidade apurado do partido, tendo sido publicado no canal do You Tube do Iniciativa Liberal pouco depois da entrevista do primeiro-ministro à TVI, transmitida esta quarta-feira.