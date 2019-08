Despiste de trator na Régua mata polícia

Um polícia morreu a meio da manhã desta quinta-feira, devido ao despiste do trator que conduzia, em Peso da Régua, distrito de Vila Real.

O agente da PSP, de 41 anos, que prestava serviço no Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) da PSP, encontrava-se de folga, em tarefas agrícolas, num terreno situado na localidade de Ermida do Marão, da União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós, concelho de Peso da Régua.

A morte ocorreu quando o agente da PSP transportava lenha para um estaleiro, tendo sido o capotamento do trator, que atingiu a vítima, tendo participado nas operações de socorro 18 elementos, seis veículos terrestres e uma aeronave.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Pesa da Régua, o INEM deslocou também um helicóptero para transportar mais rapidamente a vítima, mas o óbito acabaria por ser logo declarado, no próprio local da ocorrência, pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) destacada no Hospital de Vila Real.