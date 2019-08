Gabriela Correia com dupla estreia na Catalunha

Com apenas 17 anos, Gabriela Correia prepara-se para mais um momento importante na sua carreira, ao estrear-se no GT4 South European Series e também no famoso Circuito da Catalunha, em Montmeló, que faz parte do calendário da Fórmula 1.

A jovem estudante, de Braga, estará ao volante de um KTM X-Bow GT4, fazendo equipa com Francisco Carvalho, também piloto bracarense.

Depois de ter dados os primeiros passos na competição ainda através de karting, Gabriela Correia tornou-se, em 2018, a mais jovem piloto de sempre a participar no Campeonato de Portugal de Montanha, competição onde este ano já fez história na inaugural Rampa da Penha, ao conseguir um notável pódio absoluto, à chuva.

Entretanto, a jovem piloto bracarense nunca escondeu que a sua grande paixão são as corridas de Velocidade, como as provas do Open de Velocidade, onde alinha também ao volante de um Seat León Mk3.

Em Espanha, Gabriela Correia concretizará o sonho de competir numa das mais famosas pistas do mundo, logo num novo campeonato internacional de GT, o GT4 South European Series, que vai disputar a próxima prova no Circuito da Catalunha, em Montmeló.

“Momento muito especial”

Gabriela Correia considerou que “será um momento muito especial para mim, porque quero mesmo muito fazer carreira na velocidade, esse é o meu sonho desde os tempos do karting”.

“Constituirá uma enorme descoberta, a todos os níveis, nunca estive naquela pista, nunca guiei um carro de tração traseira como o KTM, não conheço o campeonato, pelo que será tudo novo para mim, o que também é um desafio motivador”, salientou Gabriela Correia.

“Vou fazer equipa com um piloto muito experiente e competitivo, como o Francisco Carvalho, acredito que isso será muito importante na minha aprendizagem”, concluiu Gabriela Correia, que só terá o primeiro contacto com o KTM X-Bow GT4 em Montmeló.