Líder do Partido Conservador na Escócia demite-se

A líder do Partido Conservador na Escócia, Ruth Davidson, demitiu-se esta quinta-feira na sequência do anúncio de suspensão do Parlamento por parte de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico.

"Está a faltar respeito nos nossos debates, e sem respeito não se pode ter compreensão e não se consegue ter união, que é o que nós na Escócia e no Reino Unido precisamos", apontou Davidson.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, do Partido Nacionalista Escocês, afirmou ontem ao Herald Scotland News que a suspensão da casa da democracia britânica por parte do chefe de Governo poderia tornar a independência da Escócia "completamente inevitável".