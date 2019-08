Matthew McConaughey vai ser professor universitário

McConaughey vai ser professor na Universidade do Texas, em Austin, já este semestre.

O ator Matthew McConaughey, um dos atores mais emblemáticos de Hollywood, decidiu abraçar uma nova área: o ensino. McConaughey vai ser professor na Universidade do Texas, em Austin, já este semestre.

O ator vai dar aulas no Departamento de Rádio/Televisão/Cinema, em regime permanente. McConaughey irá dar aulas de produção de guiões de cinema, e um dos objetos de estudo será o filme "The Gentlemen" em que o ator participa e tem estreia marcada para 2020.

"Ele tem uma paixão pelo ensino, e por todas as coisas cinematográficas", declara Noah Isenberg, presidente do Departamento de Rádio/Televisão/Cinema do Texas.