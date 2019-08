Fernando Rocha defende Ângelo Rodrigues

Comediante diz que as piadas sobre estado de saúde do ator devem ser feitas “depois de ele estar fora de perigo e de preferência com ele na plateia para se poder rir da sua própria piada”.

O estado de saúde de Ângelo Rodrigues é um dos temas mais discutidos nestes últimos dias. O ator está internado no Hospital Garcia de Orta devido a uma infeção cujo motivo ainda não foi confirmado oficialmente.

Depois de várias celebridades terem vindo a público reagir ao estado de saúde do ator, o humorista fez uma publicação dirigida aos seus colegas, na sua conta oficial de Facebook, em defesa de Ângelo Rodrigues.

"Desta vez decidi antecipar-me. Sou humorista e neste momento podia fazer já aqui, uma data de piadas sobre o Ângelo Rodrigues", começa por escrever.

"Podia, é fácil, o tema de rins em falência e injeções nas nádegas, dá já 1000 ideias para poder gozar, por isso fica já aqui um recado aos meus colegas: Se o fizerem são livres do o fazer, agora isso não vai fazer de vocês uns humoristas do c******, mas sim uns parvalhões do c******. Tenho dito", ataca.

O comediante acrescentou ainda não ter nenhum tipo de relacionamento com o ator, no entanto, na sua opinião, as piadas sobre o seu estado de saúde devem ser feitas “depois de ele estar fora de perigo e de preferência com ele na plateia para se poder rir da sua própria piada”.

A publicação já teve mais de 17 mil gostos e mais de 600 partilhas. Muitos dos utilizadores da rede social apoiaram Rocha, no entanto, alguns atacaram a publicação e disseram que o humorista apenas está a defender Angêlo por este ser famoso.

“O que é que o Ângelo Rodrigues é a mais do que os anónimos com quem os outros gozam? Uma figura pública? Outras figuras também já foram gozadas em situações piores”, pode-se ler num dos comentários. "Acho que é o unico post teu que nao vou por um gosto...não fazes piadas so por ser o Angelo?? Ou se fosse um borra botas qualquer tambem nao fazias??" ataca outro utilizador.