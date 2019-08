Renato Sanches volta à lista de convocados de Fernando Santos

Nas vésperas dos dois jogos, determinantes para o apuramento direto para o próximo Europeu, Fernando Santos divulgou os nomes dos jogadores convocados, que conta com o regresso de Renato Sanches e Daniel Carriço e com a estreia de Podence.

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiacos)



Defesas: Nélson Semedo (Barcelona), João Cancelo (Man. City), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Daniel Carriço (Sevilha), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Dortmund)



Médios: William (Bétis), Danilo (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Bruno Fernandes (Sporting) e Pizzi (Benfica)



Avançados: Bernardo Silva (Man. City), Podence (Olympiacos), Gonçalo Guedes (Valência), Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid) e Diogo Jota (Wolverhampton).



Recorde-se que Portugal segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, conquistados com os empates com a Ucrânia e com a Sérvia.