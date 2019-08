Duas crianças transportadas de helicóptero depois de despiste de automóvel em Vila do Bispo

O acidente obrigou à intervenção de um helicóptero, segundo declarações da Proteção Civil, que transportaram as vítimas para um hospital próximo do local, cuja localização não foi confirmada pela CDOS.

Um despiste de um automovél em Vila do Bispo causou ferimentos graves a duas crianças, de sete e doze anos. O condutor do veículo, um homem de 46 a ficou com ferimentos ligeiros.

O acidente obrigou à intervenção de um helicóptero, segundo declarações da Proteção Civil à agência Lusa, que transportaram as vítimas para um hospital próximo do local, cuja localização não foi confirmada pela CDOS.