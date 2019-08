Idoso detido por violar adolescente com debilidades cognitivas

Sublinhe-se que o alegado abusador sexual aliciou a rapariga, fazendo com que se deslocasse até à sua habitação.

Um homem de 74 anos foi identificado e detido, pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da Polícia Judiciária, por estar fortemente inidicado pelo abuso sexual de uma menor com debilidades cognitivas. Sabe-se que o idoso ter-se-á aproveitado destas fragilidades da menina de 13 anos para protagonizar atos sexuais com a mesma, na sua residência, no concelho de Ílhavo.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da força de segurança anteriormente referida, o alegado abusador sexual aliciou a rapariga, fazendo com que esta se deslocasse até à sua habitação.

O indivíduo será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.