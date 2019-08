Sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter afeta o estado do Oregon

Um sismo submarino, com a magnitude de 6.3 na escala de Richter, foi registado esta quinta-feira em Coos Bay, no estado norte-americano do Oregon. A notícia foi veiculada pelo centro geológico do país, sendo que o tremor ocorreu à profundidade de 8,7 quilómetros num ponto situado a aproximadamente 240 quilómetros da costa.

De acordo com a plataforma online Earthquake Report, sentiu-se um ligeiro tremor em Vancouver; uma secretária moveu-se e houve trovoada em Eugene; um cidadão de Portland avançou que sentiu o chão tremer durante três segundos enquanto, um de Neskowin, explicou que o efeito fez-se sentir na cidade durante dez segundos; em Beaverton, um homem estava a dormir quando foi acordado pelo movimento da cama tal como em Lincoln City e, em Cannon Beach, uma cidadã percecionou uma espécie de "colisão" enquanto se encontrava na sua residência.

Recorde-se que, no último ano, cinco sismos atingiram a costa do Oregon durante um período de aproximadamente 24 horas sendo que o de maior escala foi de 4.5 na escala de Richter. Antes destes fenómenos, três sismos de intensidade elevada afetaram a província de British Columbia, no Canadá, a aproximadamente 300km do estado.