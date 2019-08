Após internamento de Ângelo Rodrigues, ex-namorada Iva Domingues faz publicação emotiva no Instagram

Recorde-se que o atual rosto do programa 'Virar o Jogo', do Canal 11, tinha 34 anos quando começou a namorar com o ator de 23.

"Para hoje: viver sem fingir, escutar sem julgar, amar sem exigir e falar sem ofender" publicou a apresentadora televisiva Iva Domingues, a última namorada oficial do ator Ângelo Rodrigues que foi internado na passada segunda-feira que, de acordo com fontes oficiais, terá sofrido uma infeção generalizada contraída recentemente. Recorde-se que o atual rosto do programa 'Virar o Jogo', do Canal 11, tinha 34 anos quando começou a namorar com o ator de 23 e a diferença de 11 anos que separava o casal foi controversa. No entanto, estiveram juntos entre 2010 e 2016.

Figuras públicas como Rita Ferro Rodrigues ou Ana Patrícia de Carvalho deixaram a sua reação na conta oficial de Domingues através de um emoji que representa um coração, enquanto outros seguidores escreveram frases como "Chamamos fé ao que acreditamos sem ver... eu acredito que tudo ficará bem. Beijinho de força" ou "Uma mensagem forte com tão poucas palavras. Que o respeito prevaleça hoje e sempre. Força e pensamento positivo porque no final tudo vai correr bem".