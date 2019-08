Ronaldo e Messi vencidos. Virgil van Dijk ganha Prémio de Jogador do Ano da UEFA

Virgil van Dijk, de 28 anos, é o jogador do ano da UEFA. O defesa central holandês concorreu contra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, sendo que acabou por ser o vencedor graças ao papel que desempenhou na conquista da sexta Liga dos Campeões do Liverpool bem como na prestação do clube na Premier League - onde este terminou atrás do Manchester City. Van Dijk disputou doze partidas, na última época, tendo marcado dois golos. O jovem foi distinguido numa cerimónia que teve lugar no Mónaco, na qual foi realizado o sorteio da fase de grupos da edição deste ano da Liga dos Campeões.